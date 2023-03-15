شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى إلى إعادة معالجة المياه فى مشروعات التوسع الأفقي، قائلا: "عاوزين نطمن على المياه.. وأنا بقول المشروع الأول والثالث.. مشروعات الزراعة في سيناء والدلتا بنتكلم في إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات معالجة عملاقة.. بنتكلم للناس تسمع ده.. الأرقام كبيرة اوي ومش عندنا خيار تاني.. نكتب عنوان صغير "التنمية الصناعية" أو "التنمية الزراعية".. ده عنوان صغير وأأقوله.. لكن علشان أحققه وأنفذه بياخد وقت وجهد وفلوس كتير".

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة من خلال الإنفوجراف التالى:











