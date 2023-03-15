شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الرسمية الدولية تحذر من أشخاص تجمع مبالغ مالية لتسهيل دخول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وحدة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور من التعامل مع أشخاص تزعم أنها تعمل فى المدارس وتقوم بتحصيل مبالغ مالية مقابل تسهيل دخول الطلاب الجدد المدارس، مطالبة بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية للمدارس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

2- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

3- ملء البيانات المطلوبة.





وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.