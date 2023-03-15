شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مخاطبة المديريات التابعة لها فى مختلف المحافظات، بمواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع استثناء بعض المخابز بالعمل فترة مسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على طلبات المخابز.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بأن تنظم كل مديرية عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدى طوال اليوم، وبعد الإفطار، فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال شهر رمضان، والتيسير للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخير المدعم بسهولة ويسر، على مدار الشهر الكريم مع إخطار المخابز البلدية، بضرورة الإعلان عن هذه المواعيد بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

كما وجهت الوزارة تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التموينى استخراج 87.5% من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحى وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق قبل بداية شهر رمضان المعظم وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـوده كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق وكذا فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز والتجار التموينيين ومشروع جمعيتى وبيعها للمواطنين، ومتابعة معارض السلع الغذائية معارض "أهلا رمضان" وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلى.