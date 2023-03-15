الرئيس السيسي: بنسابق الزمن علشان 3.5 مليون فدان وتدخل الخدمة فى أسرع وقت

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القيمة المضافة للغاز الطبيعى أفضل من بيعه بشكل مباشر، معلقا:" الغاز الطبيعى أفضل استخدام ليه مش إنك تبيعه، علشان يخش فى الصناعة ويعمل قيمة مضافة".. ولما أخدنا قرار إنتاج الأسمدة الأزوتية أخدنا 4 سنين علشان نفتتح المصانع دى بالاشتراك مع الشركات اللى بتعتبر أفضل الشركات فى العالم فى هذه المجالات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة: " كنا ضاغطين فى التوقيت علشان ننجز المهمة في أسرع وقت، وفيه ناس بتقول انتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ ..علشان هناخد وقت وتكلفة كبيرة.. 800 مليون دولار تكلفة المجمع ده رقم كبير علشان تعمل مصانع كبيرة تحقق بيها حاجاتك اللى انت عاوزها ويبقا فيه جزء للتصدير هياخد وقت.. ننتبه إحنا كان عندنا أولويات.

تساءل الرئيس: "هل أقدر أعمل مصنع زي كده غير لما يكون عندي طاقة كهربائية وغاز؟ رد بالقول: " مش ممكن".

وحول مشروعات الأراضى الزراعية الجديدة قال الرئيس السيسي: "3.5 مليون فدان بنسابق الزمن علشان يخشوا الخدمة في اسرع وقت ممكن.. الـ 3.5 مليون فدان هل مصر خلال 40 سنة فاتت عملت برنامج لـ 3.5 مليون فدان؟.. بنتكلم بما يرضى الله ومقصدش حاجة علشان كده بقول خد الناس تشوف بقا.