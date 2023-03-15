شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الهدف من تدريب المعلمين الجدد إكسابهم المعرفة والمهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء، بمتابعة تنفيذ برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجارى، بقاعة التدريب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، لتدريب المعلمين الجدد التابعين للإدارات التعليمية بالدقى، والعجوزة، وكرداسة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال لقاءه مع المتدربين، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تقوم على تنظيم متطلبات وإجراءات تعيين المعلمين وتطوير أدائهم وترقيتهم، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف ممتازة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وتابع أن الوزارة بدأت في وضع معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين؛ للاسترشاد بها في عملية التنمية المهنية المستمرة.

وأوضح الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى للمعلمين الجدد هو إكساب المعلمين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة، حيث تم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تدريبًا آخر خاص باللياقة الذهنية والبدنية عقب هذا التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

وأجرى الوزير حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التى يتلقونها كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشادت المتدربات بالمواد التدريبية، وأعربن عن مدى استفادتهن من موضوعات التدريب، والمشاركة الفعالة للمشاركات، وتنوع الاستراتيجيات التدريبية، وتطبيق نظام المحاكاة لما يتم تنفيذه داخل الفصول، بالإضافة إلى المناقشة والحوار والعصف الذهني، كما أشرن إلى أن هذا التدريب جعلهن يستعيدن تنشيط الذاكرة، ومعرفة التطورات التى استحدثت والتغيرات التى طرأت فى مجالات التعلم.

وجدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، تتم على مدار أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى فقد تناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وفى سياق آخر، تفقد الوزير عددا من فصول مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وأجرى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوى أثناء حصة اللغة الألمانية عن اختيار اللغة، وأهمية تعليمها، كما ناقش الوزير طالبات فصل آخر أثناء حصة الفلسفة حول الدرس وكيفية تعاملهن مع حل المشكلات.

كما تفقد الوزير معرض المدرسة للتربية الفنية وقامت الطالبات بشرح أعمالهن الفنية عن المشروعات القومية فى مصر، حيث أشاد الوزير بهذه الأعمال وبمواهبهن الفنية.

وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التدريبية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.