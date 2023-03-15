شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بجامعة الأزهر تعلن 6 إبريل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجلس كلية الإعلام يناقش استعدادات المؤتمر الدولي الخامس "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات" ويعلن موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

عُقد مجلس كلية الإعلام الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، وبحضور الدكتور عبد الراضي حمدي البلبوشي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد سالم عيسوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام وممثلين لأساتذة أقسام الكلية الثلاث: الصحافة والنشر والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان ومدير وحدة ضمان الجودة.

بدأ المجلس اجتماعه بتهنئة منتسبي كلية الإعلام من أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيها والهيئة الإدارية والخدمات المعاونة بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ناقش المجلس عددًا من القضايا المهمة، منها: تحديد موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميديترم"، حيث قرر المجلس انعقادها بدءًا من يوم 6 إبريل المقبل 2023، وتطرق المجلس إلى متابعة نشاط الأقسام العلمية فيما يتعلق بمشروعات تخرج الطلاب والاطلاع على ما تم إنجازه منها على مستوى الأقسام الثلاث، مع تأكيد تقديم الدعم للطلاب وتوفير كافة التسهيلات التي تمكنهم من خلق الإبداع والابتكار في تنفيذ مشروعاتهم.

ووافق المجلس على منح المدرسين وتعيين المدرسين المساعدين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة حديثًا.

وتابع المجلس الاستعدادات النهائية لعقد المؤتمر الدولي للخامس للكلية بعنوان: "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، والمقرر عقده في الفترة من 2-3 من شهر مايو المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث اطَّلع المجلس على إجراءات اللجنة العلمية للمؤتمر في تلقي أبحاث المشاركين وتحكيمهما، مع تقديم الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث لرعايتهم المؤتمر.