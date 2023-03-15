شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب العاملين بإحدى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن نجاح مفاوضة جماعية حققت الاستقرار ومطالب العاملين بإحدى الشركات، وقالت إن جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة نجحت في مفاوضة جماعية أدت إلى فض الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالشركة، وذلك بعد تحقيق مطالب العمال المشروعة، وذلك بحضور ممثلى اللجنة النقابية للعامين بالشركة ، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، والتى تتبعها فى المفاوضة الجماعية لتحقيق مطالب وإحتياجات العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ودفع عجلة الإنتاج والعمل وعدم توقفها من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد أحمد عزاز مدير المديرية في تقريره للوزارة، أن المديرية شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية توجهت فور علمها بالوقفة الإحتجاجية إلى مقر الشركة، بمشاركة محمد سعداوى مدير مكتب تفتيش عمل غرب القاهرة وعابدين ، وتم التفاوض مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة خالد فتحى ، ونائب رئيس اللجنة وخالد على ، واسامة السيد الأمين العام للجنة وأسامة الحسينى القائم بأعمال الشركة القابضة للتشييد ، وعبد الناصر عوض الامين العام النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وتم الإستماع إلى مطالب العمال وممثليهم والتى تمثلت فى صرف المكافأة المقررة والعينية بناء علي مراجعة اللائحة الداخلية ، كما تم الاستماع إلى أوجه الإعتراض التى قدمتها النقابة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم عقد جلسة حوارية مع الدكتور محمد الديب العضو المنتدب ومستشاري الشركة ،وجرى الموافقة على صرف المكافأة المقررة بعد مراجعة اللائحة الداخلية وعليه تم فض الوقفة الإحتجاجية ، وتم التأكد من سير العمل والإنتاج بدون توقف ، كما تم التنبيه على العمال بالطرق المشروعة لعرض مطالبهم من خلال القنوات التى حددها القانون لذلك ومن خلال ممثليهم اعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة ، مع التأكيد على عدم توقف العمل وضمان سير الإنتاج حفاظاً على الصالح العام .