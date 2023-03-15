شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب العاملين بإحدى الشركات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أحمد عزاز مدير المديرية في تقريره للوزارة، أن المديرية شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية توجهت فور علمها بالوقفة الإحتجاجية إلى مقر الشركة، بمشاركة محمد سعداوى مدير مكتب تفتيش عمل غرب القاهرة وعابدين ، وتم التفاوض مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة خالد فتحى ، ونائب رئيس اللجنة وخالد على ، واسامة السيد الأمين العام للجنة وأسامة الحسينى القائم بأعمال الشركة القابضة للتشييد ، وعبد الناصر عوض الامين العام النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وتم الإستماع إلى مطالب العمال وممثليهم والتى تمثلت فى صرف المكافأة المقررة والعينية بناء علي مراجعة اللائحة الداخلية ، كما تم الاستماع إلى أوجه الإعتراض التى قدمتها النقابة .
وأضاف مدير المديرية ، أنه تم عقد جلسة حوارية مع الدكتور محمد الديب العضو المنتدب ومستشاري الشركة ،وجرى الموافقة على صرف المكافأة المقررة بعد مراجعة اللائحة الداخلية وعليه تم فض الوقفة الإحتجاجية ، وتم التأكد من سير العمل والإنتاج بدون توقف ، كما تم التنبيه على العمال بالطرق المشروعة لعرض مطالبهم من خلال القنوات التى حددها القانون لذلك ومن خلال ممثليهم اعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة ، مع التأكيد على عدم توقف العمل وضمان سير الإنتاج حفاظاً على الصالح العام .