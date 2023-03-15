شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم برنامجا للتوعية المجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن البرنامج بالشرح والتوضيح شروط الخطبة وعقد الزواج، وكيفية اختيار الزوج والزوجة، وكيفية التغلب علي المشكلات الزوجية والإصلاح بين الزوجين، وتربية الأبناء علي الوجه الصحيح، وحث الطلاب علي الحصول علي المعلومة من مصدرها الصحيح من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وليس من خلال المواقع غير الموثوقة، وضرورة الحصول علي دورات المقبلين على الزواج وكيفية الحصول عليها لبناء أسره صالح، كذلك تم مناقشة التحديات التي تواجه الأسرة، والحروب المنهجية لتفكيك التماسك الأسري، وفى نهاية البرنامج التوعوي تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والإجابة على تساؤلاتهم.
حضر البرنامج الدكتور أحمد حمادة إبراهيم الفرماوى، والدكتور عصام أحمد شاكر محمد، أعضاء المركز العالمى للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف.
وتم تنسيق البرنامج تحت اشراف راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، محمد شعبان مدير إدارة المعسكرات، حامد طلعت منسق البرنامج.