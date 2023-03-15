شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات لحوم غير صالحة فى الشرقية وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 89 كجم دواجن مجمدة ولحوم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية 22 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 113 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 625 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

كما تفقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح سير أعمال لجان تحصين الماشية، والاستماع إلى المربين مع توجيه الجانب الإرشادى لهم من قبل الأطباء المشاركين بالحملة لإبراز الجوانب الإيجابية للتحصينات الوقائية وخطر الأمراض الوبائية على الإنتاجية والصحة العامة.