شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى البحر الأحمر: استمرار اعمال التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

أضافت المديرية أن لجان من وحدة ابورماد البيطرية ووحدة شلاتين قامت بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصينات للحفاظ على الثروة الحيوانية.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحملة تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت مناشدًا المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويتم من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشى مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات فى أماكن ظاهرة لمربى الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس فى توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

وأضاف أنه من خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.