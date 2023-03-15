التعليم العالى تهنئ معهد بحوث الإلكترونيات لحصد الأول بجائزة التميز الحكومى

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصوله على المركز الأول فى فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، والتى نُظمت أمس فعاليات حفل توزيع جوائزها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادى وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، والسفراء، وأعضاء المجالس النيابية، والهيئات القضائية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الشكر للسيد الوزير على دعمه المتواصل لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرة إلى أن فوز المعهد بالمركز الأول فى فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" كانت فى مشروع "جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي"، لفريق العمل المكون من د. أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، والدكتور طه أحمد عنانى بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقد تسلم الجائزة د.م/ أمير يس.

وتعتمد فكرة الجهاز على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، وبالتالى توفير الطاقة الكهربية وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث يقوم الجهاز بعمل مراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلى للمحركات، وقد تم حساب استهلاك فترات التشغيل غير الفعال فى صوامع تخزين الغلال والتى بلغت قرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها، وتم طرح فكرة الجهاز المقترح على الشركة القابضة للصوامع والتخزين من خلال د. طه أحمد عنانى، حيث دعمت الشركة الفكرة ورحبت بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئى فى العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر، أن مقدار التوفير بالجهاز يكون حسب نوع الصناعة وطبيعة فترات التشغيل غير الفعال فيها، ويمكن تطبيق فكرة الجهاز المبتكر فى العديد من الصناعات المختلفة مثل: مصانع السيراميك، وصوامع مصانع الأسمنت، وغيرها، والجهاز قابل للتطوير والتطبيق فى المصانع وخطوط الإنتاج لتقليل فترات التشغيل غير الفعال وتوفير الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفكرة المبدئية والنموذج الأولى من الجهاز قبل التطوير حصل على جائزة الابتكار من معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار عام 2019.