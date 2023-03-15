شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام الكاتب الدكتور محمد ثروت، وذلك على هامش المؤتمر الدولى العلمى السادس للأكاديمية، الذى نظمته شعبة بالأكاديمية بعنوان "الإنتاج الإعلامى فى ظل التحول الرقمى". حيث تسلم شهادة التقدير من الدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية، والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى. فى حضور كل من الدكتور خالد عبد الجواد، عميد شعبة الإعلام، والدكتور طارق حسانين عميد شعبة إدارة الأعمال، والدكتور يوسف الملاخ مقرر المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل الغمرى رئيس قسم الوسائط المتعددة الملتيميديا.

وتضمن المؤتمر 4 جلسات منها حلقتان نقاشيتان وجلستان للبحوث، بمشاركة 10 باحثين بمختلف الجامعات المصرية والعربية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من أساتذة الإعلام والسينما والخبراء أبرزهم عبد الفتاح الجبال رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة نهلة عمارة أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، والفنان سامح الصريطى عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، والكاتب الصحفى أمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى.