شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة، قائلا: "من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع دي.. عاوز أقول للناس في مصر وللشباب شوفوا اللى بيتعمل بإدين إخواتكم على مساحة مصر بالكامل.. بنتكلم على حجم هائل لما تشوفوه هتطمنوا ومش هنسمح لحد يعبث بعقول شبابنا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة :"أخدوا طلبة جامعة اسوان ودوهم توشكى ..وقالوا دي حاجتكم ولا بتاع حد تاني؟..قلنا دي حاجتنا".

تابع الرئيس: "علينا دور بعيد خالص على اللى احنا بنعمله .. نورى شبابنا وشباب ثانوي.. وده برنامج الحكومة مع أجهزتها والمحافظات والوزرات اللى فيها الشغل ده".