شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "اللى بيتعمل من مشروعات فضل كبير من ربنا وبحتاج أموال طائلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروعات التي تنفذها الدولة تحتاج إلى تغطية إعلامية كبيرة، قائلا: "محتاجين تغطية إعلامية حقيقية.. ده شغلنا يا دكتور مصطفي.. من حق الناس تشوف الكلام ده.. اللى بيتعمل من مشروعات زراعية فضل كبير من ربنا.. والله والله أرقام مالية هائلة.. ثم جهد عمل يبذل لتنفيذ هذه المشروعات.. وجهد يفرح الناس.. اننا متحركين.. علشان أوصل لـ 2 مليون فدان.. بنتكلم في حاجة تانية خالص غير كلام وزير الزراعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "عاوزين نوري الكلام ده للناس في مصر.. فيه جهد وتكلفة كبيرة جدا.. تحاول تقلل من فجوة الغذاء.. لكن يظل النمو السكاني تحدي كبير".

وتابع الرئيس السيسي: "بنتكلم عن 2.5 مليون فدان من خلال إعادة معالجة الصرف الزراعي.. وبنعمل محطات معالجة ثلاثية بتكلفة كبيرة.. وارجو ان النقطة دي تكون في التغطية الإعلامية.. وانا لقيت ناس متطوعة بتتكلم عن المشروعات دي.. ولقيت حاجات على اليوتيوب وناس منزلة مراحل من دي.. ده جهد مشكور.. بس بقول لينا وللإعلام نحتاج إلى المزيد من التغطية الإعلامية".