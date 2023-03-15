توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - زارت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مؤسسة مصر الخير -مكتب القاهرة الكبرى- في مركز شباب عين الصيرة، للمشاركة في فعاليات تعبئة وتجهيز 2500 كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن فعاليات حملة إفطار صائم بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المبادرات الهادفة التي تجسد نموذجا للشراكة بين كافة أطراف العمل المجتمعي لخدمة المواطنين.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمه للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تعاون محافظة الجيزة مع مؤسسة مصر الخير للعمل علي خدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدير بالذكر أن احتفالية مبادرة "كتف فى كتف"، والتى تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري تنطلق باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.



تجهيز 2500 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالجيزة



تجهيز 2500 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة



تجهيز 2500 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية