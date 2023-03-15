شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات طب أسنان الأزهر يحصدن المركز الأول بالمسابقة العلمية بجامعة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالمركز الأول في المسابقة العلمية المقامة علي هامش المؤتمر الطلابي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات المصرية، والتي تستضيفها جامعة قناة السويس بمشاركة طلاب كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وصرحت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بأن هذا التمثيل المشرف لطالبات كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، يعكس وعي وإدراك وتميز طالبات الكلية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيرة إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر كانت عبارة عن دمج واستثمار التكنولوجيا في صحة الفم وتعليم طب الأسنان؛ وذلك ليتمكن طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية من الالتقاء وتبادل أحدث التطورات المبكرة ومواصلة النمو في المعارف والمهارات.

جدير بالذكر أن طالبات كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة شاركن في هذه المسابقة تحت إشراف الدكتورة إيناس طلعت، عميد الكلية، والدكتورة نسرين المحروقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة حسين، المدرس بقسم العلاج التحفظي، لافتة أن الطالبتين المشاركتين في المسابقة هما: سماء محمد حسن، الطالبة بالفرقة الثانية في كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي فازت بالمركز الأول في: Oral Presentation Compitition - تحت عنوان: Dental Marketing Secrets:Digital Marketing Strategies and Communications

والطالبة نهى قيس نافع، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي شاركت في: Oral Presentation

بعنوان: Digital Smile Design:An Innovative Approach in Aesthetic Dentistry:Case Study