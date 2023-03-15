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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تتابع مع الإيسيسكو بدء المرحلة الأولى لتنفيذ تدريب 2000 معلم والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ان الاجتماع ناقش مهام الجهات المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع الذي يستفيد منه 2000 معلم ومعلمة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتقوم فكرة المشروع على تقديم شهادات دولية مهنية فى مجال التدريس؛ بهدف بناء نمط جديد فى التطوير المهنى لمنفذى المنهج التربوى من المعلمين المتخصصين، فضلًا عن تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة فى تخصصاتهم.
وعلى هامش الاجتماع، قامت اللجان التنسيقية بزيارة مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمدينة السادس من أكتوبر، والتى من المقرر أن تحتضن أعمال التدريب للمعلمين، خلال فترة تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، بين كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة العالم الإسلامى (الإيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية فى نهاية شهر أغسطس 2022 وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.
التعليم العالى تتابع مع الايسيسكو بدء تدريب 2000 معلم
التعليم العالى تتابع مع الايسيسكو بدء المرحلة الأولى لتنفيذ تدريب 2000 معلم