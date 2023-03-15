شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تنظم ندوات لتوعية الطلاب بخطورة المخدرات على الصحة العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بعقد ندوات توعية سواء تتعلق بخطورة الألعاب الإلكترونية أو المخدرات وأيضا الشائعات، حيث نظمت المدارس عدة ندوات لتوعية الطلاب بخطورة المخدرات وأضرارها على الصحة العامة والعملية التعليمية، حيث وجهت الطلاب بضرورة تجنب تناول أى مواد مخدرة حفاظا على الصحة العامة.

أكدت المديريات التعليمية استمرار عقد وتنفيذ ندوات تثقيفية للطلاب حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حرصا على سلامة الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الندوات تناولت توعية الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومالها من أضرار تصيب الفرد بالاجهاد والإرهاق ،وتوجيههم إلى ممارسة الأنشطة المفيدة لتقوية القدرات العقلية والذهنية فضلا ممارسة الرياضة وتقديم مجموعة من النصائح والارشادات للدخول إلى المواقع المفيدة وخاصة التعليمية لتحقيق الاستفادة وعدم التعرض لأى ألعاب تؤثر على صحتهم الذهنية والبدنية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.