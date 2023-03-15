شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انحسار الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، كما يعم الاستقرار فى الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.