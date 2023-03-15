شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تأذن لـ 42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

كما نشرت الجريدة قرار مصلحة الاحوال المدنية بإنشاء سجل مدني الحصص الفرعي التابع لمركز شربين في محافطة الدقهلية.