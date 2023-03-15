شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 95 من ذوى الهمم فى شركات قطاع خاص واستثمارى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 95 من ذوى الهمم في 7 شركات ومنشآت قطاع خاص واستثمارى، وذلك ممن تقدموا بطلباتهم للعمل في الشركات خلال ملتقى التوظيف الذى انعقد مؤخراً بمحافظة القاهرة بمصر الجديدة مطلع الشهر الجاري، لتوفير 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم.

وشاركت فيه 74 شركة قطاع خاص في مجالات : السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية و تجارية، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وإعطاؤها الأولوية في فرص العمل والتدريب بالمديريات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشان توفير فرص تدريب مهنى وتشغيل لدمج تلك الفئة في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، أشار فيه أحمد عزاز مدير المديرية إلى أنها قامت بمتابعة تعيين 95 من ذوي الهمم كدفعة أولى المشاركين بملتقي التوظيف الذي نظمته يوم 2/3/2023، والذي افتتحه الوزير حسن شحاتة.. وقامت المديرية بإستقبال عدد من ذوي الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات التى شاركت في الملتقى كدفعة أولي وأكد مدير المديرية استمرار متابعة الشركات في تعيين ذوي الهمم المسجلين خلال الملتقى.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التأكد من كافة عقود العمل وبنودها والإطمئنان أنها تتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المرتبطة بذوى الهمم ، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة ، كما تم التأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور لمن يتم تعيينهم في القطاع الخاص كما أقره المجلس القومى للاجور مؤخراً .. ومرفق كشف بأسماء ذوى الهمم الذين حصلوا على فرص العمل اليوم.