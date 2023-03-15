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شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف البروتوكول إلى العمل على ربط المجال الصناعي بالجانب الأكاديمي من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب قسم الملابس لكلية الفنون التطبيقية داخل عدد من المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، وكذلك الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في حل الأزمات الراهنة التي تواجه هذا القطاع حالياً.
كما سيتم البدء في توفير الفرص التدريبية لطلاب قسم الملابس في أقرب وقت تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.
ويعمل مشروع "جيتكس" ميناتكس" والذي يتم تنفيذه في 6 دول هم "مصر، المغرب، تونس، الأردن، طاجيكستان، قرغيزستان" على ثلاثة محاور الأول منهم يركز على التعاون مع الجهات المختلفة التي تخدم صناعة الغزل والنسيج، والمحور الثاني يهتم بتطوير المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، والمحور الأخير يعمل على توسعة شبكة الترابط بين المصانع المصرية والمصانع العاملة في هذا القطاع في الدول الأخرى.
كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة