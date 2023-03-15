شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة النووية والإشعاعية" تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى بيان له اليوم الشكر إلى فريق عمل الهيئة وإدارة الجودة والتدقيق بالهيئة على جهودهم والتزامهم بأفضل المعايير العالمية لتنفيذ دور الهيئة الرقابي على أكمل وجه.
وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة لجميع العمليات الرئيسية والداعمة بجميع قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة السيد الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق و فريق عمل الإدارة .
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة قد ترأس الاجتماع الافتتاحي وكذلك الاجتماع الختامي مع المراجعين الخارجيين وأكد على أهمية تطبيق نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة و فاعلية واستمرارية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها "إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية .