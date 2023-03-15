شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز ترحيب الرئيس السيسى بالتعاون الاقتصادى مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى مع إيطاليا على جميع الأصعدة، وترحيبه بالمسؤولين والشركات الإيطالية التى تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر فى مصر.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: آفاق واسعة من التعاون الاقتصادي مع إيطاليا" أن ذلك جاء خلال استقباله أمس لوفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "أن الرئيس السيسي قال في هذا الإطار، إن مصر ترحب بالمسؤولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر" مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي، وأن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر، لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

وأشارت "الأنباء" إلى أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا.