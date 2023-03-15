شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.