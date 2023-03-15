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75% من القراء يطالبون بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوزان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات.

 

وأيد 75% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات، بينما عارض 25% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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