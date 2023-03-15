شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يطالبون بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوزان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات.

وأيد 75% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات، بينما عارض 25% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة نسبة ذوى الهمم المعينين بالمؤسسات.