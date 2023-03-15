شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الثلاثاء كان ذروة الأمطار وتتلاشى فرص سقوطها خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه كان هناك تنسيق كبير في بداية موجة الطقس التي شهدتها مصر خلال الليلة الماضية، حيث تم غلق بعض الطرق في جنوب سيناء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "اليوم كانت ذروة الموجة، وكان تأثير الأمطار الأكبر كان على الجانب في القطاع الشرقي من الجمهورية ومستمر معنا تساقط الأمطار التي قد تكون رعدية على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر ربما حتى الفجر، وبعدها تتلاشى فرص سقوط الأمطار من مختلف محافظات الجمهورية".

وقال: "غدا قد يكون هناك فرص لسقوط الأمطار، وستكون خفيفة على المناطق الساحلية وبعض المناطق المتفرقة من شمال سيناء، ولكن سيظل معنا التحذير من السيول لأنها تحدث بعد تساقط الأمطار بعد 24 ساعة وربما أقل، وبالفعل كان هناك سيول نتابعها بشكل متتابع مع المحافظات".

وتابع: "البرودة مستمرة معنا وغدا سيكون مشابه بشكل كبير لليوم من حيث درجات الحرارة، فالعظمى غدا على القاهرة 21 درجة مئوية، والسواحل الشمالية في حدود 18 و19 درجة مئوية، وتنخفض درجات الحرارة مع ساعات الليل"