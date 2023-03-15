شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط لـ"التاسعة": المشروع القومى للأسرة يحافظ على خصائصها وصحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومى للأسرة وهو أحد المشروعات التى تعمل على تحسين خصائص القضايا السكانية، يعتمد على تمكين المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها وحملات توعية وتثقيف للأسرة المصرية من ضمنها توفير حوافز إيجابية لها.

وأضاف محمد العقبى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن المشروع يشجع على إنجاب طفلين فقط، وتم الإعلان عن توفير 1000 جنيه سنويا يتم إدخاره للسيدة التى تشترك فى البرنامج وصرف المبالغ بفوائدها عن سن الـ 45 سنة.

تابع محمد العقبى، تم وضع معادلة بالتعاون مع وزارة المالية أن كل سيدة تدخل البرنامج يتم وضع 1000 جنيه فى وعاء إدخارى لها، وهى من سن 20 سنة لـ 45 سنة والتى ستحصل على 62 ألف و500 جنيه، موضحا أنه لا تتحمل السيدة أى مبالغ ولكن تتوجه لتسجيل بياناتها وأن تثبت أنها متزوجة وأن عمرها 21 سنة وأنجبت طفلين فقط وتلتزم بالكشف الدورى وعدم الإنجاب أكثر من ذلك.

أوضح محمد العقبى أن البرنامج يعمل على تحسين أوضاع وخصائص الأسرة المصرية ودعم وحافظ إيجابى للأسرة والمرأة المصرية من أجل أن تحسن تربيتهم وتحافظ على صحتهم.