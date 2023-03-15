شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: زيادة بدل الصحفيين والمعاشات والعلاج تمت بعد مفاوضات لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه يعمل في مؤسسة أخبار اليوم منذ 30 عاما، وقبلها بثلاثة أعوام في مجلة الشباب بالأهرام وقضى بعد ذلك 12 عاما في مجلس النقابة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحفظ مشاكل الجماعة الصحفية ولديه رؤية لحلها والتعامل معها.

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه تشاور مع زملائه عن ترشحه على منصب النقيب ومدى قدرته على خدمة الزملاء وحل المشاكل التي تواجههم.

وأوضح أن أصعب ملف بالنسبة له هو الأمور المادية للصحفيين، موضحا أن دخل النقابة، يأتي من اشتراكات الزملاء والمقدر بـ 120 جنيهًا شهريا من العضو الواحد ما يعني أن الإجمالي لا يصل إلى مليون جنيه، مضيفا أن النقابة تحصل على 480 مليون جنيه من الدولة .

وأردف أن التفاوض مع الدولة من أجل زيادة البدل كانت صعبة واستمرت لمدة أسبوعين، وكان هناك رفض من رئيس الحكومة ووزير المالية بسبب الزيادة التي تم إقرارها للنقيب المنتهي ولايته ضياء رشوان.