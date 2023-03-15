شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف نتائح أحدث المسوحات الطبية للكشف عن الفيروسات الكبدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتائج المسح القومي الخاص بإصابات فيروس سى، حيث أثبتت النتائج انخفاض أعداد الإصابات بـ فيروس (سي) بنسبة 94.5% عن المسح السابق لعام 2015، لينخفض معدل الإصابة إلى 0.4%.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "انخفض معدل الإصابة بـ فيروس (بي) بنسبة 15% مقارنة بمسح عام 2015، وانخفاضه بنسبة 50% في الأطفال من عمر يوم وحتى 9 سنوات، وذلك بعد إدراج جرعة التطعيم الصفرية ضد الالتهاب الكبدي، ضمن جدول التطعيمات الروتينية للأطفال في أول 24 ساعة من الميلاد".

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اطلع على نتائج المسح القومي لمعدلات انتشار الفيروسات الكبدية HCV – HBV، والذي يستهدف قياس مدى تأثير المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» على معدل انتشار تلك الفيروسات بكافة المحافظات، ومقارنة مسوحات عام 2022 مع المسوحات السابقة (2008/2015) حسب الفئات العمرية من سن يوم وحتى 70 عاما، لتحديد الإصابات الحالية أو وجود أجسام مضادة للفيروس، من خلال إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة.

ووجة الوزير بتوفير حزم تدريبية دورية متخصصة للأخصائيين الفنيين المعنيين بالتسجيل والإحصاء، من العاملين في المنشآت الصحية، وطلاب المعاهد الفنية الصحية، بالشعب المختصة بالتسجيل والإحصاء، فضلاً عن توجيهه بوضع تصور متكامل لتطوير المنظومة التعليمية في تلك المعاهد.