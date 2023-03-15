شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح و7 محظورات لصيام آمن للمرأة الحامل خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل علينا خلال أيام قليلة شهر رمضان المعظم، ولصيام شهر رمضان فوائد صحية تشمل فقدان الوزن الزائد، والتحكم بشكل أفضل فى الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، وفى هذا الإطار قدمت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، نشرة طبيه عن صيام المرأة الحامل فى رمضان ومحظورات صيامها.

وأوضحت الدكتورة ضحى عبده أن المرأة الحامل من أهم الفئات الحساسة التى يجب استشارة الطبيب قبل أخذ القرار بصيام شهر رمضان من عدمه، حيث إن قرار صيام رمضان بالنسبة لها يعتمد على حالتها الصحية، وأيضاً مدى تأثر الجنين بالصيام فى حاله وجود أى أمراض مصاحبه للحمل، موضحة أن المرأة الحامل التى تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى أمراض يمكن أن تصوم رمضان دون خوف على صحتها وصحة الجنين، ولا يؤدى صومها إلى حدوث نقص فى وزن الجنين أو طوله أو حتى خطر حدوث ولادة مبكرة، وذلك فى حالة تناولها لوجبات غذائية صحية ومتكاملة، كما يمكن أن يكون هناك فوائد للصيام بالنسبة للمرأة الحامل مثل تقليل مستويات السكر والكولسترول فى الدم، وتقليل ضغط الدم.

وأكدت رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث أنه يمكن للمرأة الحامل التى تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى مشاكل صحية مصاحبة للحمل أن تصوم رمضان مع اتباع الإرشادات التالية:

1- يجب أن تكون وجبة الإفطار صحية ومتزنة بحيث تحتوى على كافة العناصر الغذائية الضرورية (كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينات وأملاح معدنية)، مع ملاحظة أن يتم تقسيم وجبة الإفطار على مرحلتين (فى ميعاد الإفطار وبعده بساعتين أو ثلاث). ويجب أن تحتوى وجبة الإفطار على شوربة ساخنة، ويتم تناولها فى بداية الإفطار بعد التمر مباشرة لتنشيط المعدة بعد فترة الصيام الطويلة. أيضاً يجب أن تحتوى وجبة الإفطار على خضراوات طازجة والتى تعتبر مصدرا رئيسيا للفيتامينات والأملاح المعدنية، وأيضاً للألياف الغذائية التى تعتبر أساسية لحركة الجهاز الهضمى وحدوث عملية الإخراج بشكل طبيعى، وتقى الحامل من حدوث الإمساك. ويجب أن يكون البروتين متنوع بين النباتى والحيوانى، وأن تحتوى الوجبة على الأرز أو المكرونة أو الخبز كمصدر للكربوهيدرات.

2- يجب الابتعاد تماماً عن الأطعمة عالية الدهون والمخللات، وتقليل تناول الحلويات لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والتى تؤدى لرفع سكر الدم بشكل مفاجئ.

3- تناول الماء بالقدر الكافى من الإفطار وحتى السحور (8 - 10 أكواب)، مع تناول العصائر الطبيعية سواء عصائر الخضراوات أو الفواكه، ويفضل أن يضاف لها عسل النحل فى حاله الرغبة فى تحليتها.

4 الابتعاد عن المشروبات الغازية تماماً لارتفاع محتواها من السكريات، وكذلك وجود الصودا والتى ترفع حموضة الدم وتضر بصحة الأم والجنين، وتجنب المنبهات مثل القهوة والشاى التى تسبب إدرار البول مما يؤدى إلى الجفاف.

5- يجب الحفاظ على تناول وجبة السحور وأن تكون متأخرة جداً قرب الفجر، وأن تحتوى على الزبادى والبيض وخضراوات طازجة والخبز البلدى أو حبوب كاملة كمصدر للألياف الغذائية، والتى تعتبر مهمة جداً للإحساس بالشبع. كما يجب تناول الماء قبل الفجر مباشرةً حتى تحافظ على جسمها رطب خلال فترة الصيام، لأن إصابتها بالجفاف يشكل خطورة عليها وعلى الجنين.

6- يجب أن تحرص المرأة الحامل على عدم التعرض للشمس لفترات طويله أثناء الصيام حتى لا تفقد السوائل الموجودة بجسمها وتصاب بالجفاف، وأيضاً يجب ألا تقوم بأعمال منزلية شاقه أثناء الصيام.

7- يفضل ممارسة أى نشاط رياضى خفيف وأن يكون بعد الإفطار.

كما كشفت الحالات التى يجب أن تقطع المرأة صيامها وتفطر مباشرة:

• يجب أن تقطع المرأة الحامل صيامها وتفطر فى حالة وجود قىء مستمر حتى لا تصاب بالجفاف.

• أيضاً فى حالة حدوث تغير طبيعة أو عدد تكرار حركة الجنين (أقل من 10 حركات خلال 12 ساعة).

• الشعور بالدوار والضعف العام أو حدوث إغماء أو العرق الشديد حيث يعتبر دليلاً على حدوث انخفاض فى مستوى سكر الدم، مما يستدعى إفطارها وتناول السوائل وبعض السكريات. كذلك حدوث الشعور بالعطش الشديد وجفاف العين الشديد فهى علامات لحدوث جفاف بالجسم.

• الشعور بألم يشبه الانقباض لأنها يمكن أن تكون علامات ولادة مبكرة.





كما كشفت الدكتورة ضحى عبده حالات تمنع صيام الحامل فى رمضان:

1- فى الأشهر الأولى من الحمل تعانى المرأة من الضعف الشديد وانخفاض فى ضغط الدم والقىء المتكرر، وبالتالى الانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة من 13-15 ساعة قد يعرضها لخطر الإصابة بالجفاف والهبوط والإعياء. وكذلك الحامل التى تعانى من سوء تغذية يمكن أن يؤدى الصيام إلى استنزاف مخزون الأم من السكريات واللجوء إلى مخزون الدهنيات التى يؤدى إستهلاكها إلى إنتاج الأجسام الكيتونية وإمكانية وصولها إلى الجنين وهو الأمر الذى يمثل ضرراً للجنين.

2- السيدة التى تعانى من ارتفاع نسبة الأملاح أو وجود صديد فى البول يجب أن تفطر، وذلك لاحتياجها لشرب كميات من الماء على مدار اليوم.

3- يجب على المرأة الحامل الامتناع عن الصوم فوراً فى حالة حدوث انخفاض فى وزن الجنين نتيجة نقص أو عدم وصول الدم بالقدر الكافى للجنين وبالتالى تحتاج إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعه خلال اليوم.

4- ارتفاع ضغط الدم من أهم المشاكل التى تواجه المرأة الحامل والتى قد تحدث فى شهور الحمل الأخيرة، لذا يمنع نهائياً صيام الحامل المصابه بإرتفاع ضغط الدم.

5- يمنع نهائياً صيام الحامل المصابه بمرض السكرى سواء نتيجة الحمل أو التى تعانى من السكرى من قبل الحمل وذلك لمضاعفات السكرى على الأم وأهمية تناول الأدوية اللازمه لضبط مستوى السكر فى الدم.

6- يمنع صيام رمضان فى حالة حمل السيدة بتوأم حفاظاً على سلامتها هى والجنين وعدم تعرضها للولادة المبكرة.

7- يحظر تماماً صيام المرأة الحامل فى حالة إصابتها بتسمم الحمل أو إحتمال حدوثه وذلك لحدوث إرتفاع فى ضغط الدم، وكذلك نسبة الأملاح وحدوث احتباس السوائل بالجسم وأيضاً إرتفاع الزلال فى البول.