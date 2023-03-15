شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمنح اليونسكو لشباب العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم للبرنامج الدولي لشباب العلماء "ماب" 2023، إذ يحق لكل دولة ترشيح باحثين اثنين فقط، وأن قيمة هذه المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو.

وفيما يلى ينشر"الخليج 365" الشروط الخاصة للتقدم لهذه المنحة تتمثل فى الآتى:-

- ألا يزيد سن المتقدم عن (35 عامًا) فى 31 مارس 2023.

-استكمال البحث الذى تدعمه المنحة خلال عامين على الأكثر.

-يقدم الباحث فى نهاية البحث تقريرًا لكل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، على أن يتعهد الباحث بأحقية اليونسكو فى نشر نتائج البحث.

- خطاب ترشيح موجه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وعلى الراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقدم باللغة الإنجليزية والمتاحة على الرابط الإلكترونى التالى:

https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists?hub=66369