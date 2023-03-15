شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغير مترو الأنفاق مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر، للتناسب مع طبيعة العمل فى رمضان، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

- آخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة 12 وربع صباحا.

- آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب 12 و نصف صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و 38 دقيقة صباحا.

- تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا.

- محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

- محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.