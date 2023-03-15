شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من تطوير المنصة الرقمية لمكتبة هيئة الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الموارد المائية والري من تطوير المنصة الرقمية لمكتبة هيئة الصرف لتكون قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين والعاملين بسهولة ويسر ‎تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى مجال الحوكمة والشفافية.

وتضم المكتبة قسمين القسم الأول متاح للجميع ويضم القوانين واللوائح ذات الصلة بأعمال وزارة الموارد المائيه والري، وفيديوهات علمية لشرح بعض الموضوعات والتطبيقات الهندسية.

‎أما القسم الثاني فهو متاح فقط للعاملين بهيئة الصرف ويضم بيانات أعمال إدارة منظومة الصرف، وهو متاح من خلال إستيفاء نموذج إلكتروني أعد لهذا الغرض.

‎وقالت وزارة الرى أن إستراتيجية الهيئة تدعم إتاحة البيانات بهدف تسهيل ورفع جودة الأعمال، وكذلك توفير قناة تغذية عكسية تساهم في رفع جودة ودقة البيانات لذلك فالجميع مدعو للإطلاع وموافاة الإدارة المركزيه للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف بأى ملاحظات أو مقترحات على الرابط التالى:

وتسهم مشروعات الصرف المغطى فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

‏‎وتستهدف إستراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

يشار إلى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً.