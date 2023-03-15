تفاصيل الخطة التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر مارس 2023، المقامة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وتأتى الدورات التدريبية أون لاين كالآتى:

التقويم الذاتى والتقرير السنوى للكلية فى تمام الساعة 5 مساء يومى الثلاثاء والأربعاء 7-8 مارس.

استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى تمام الساعة 5 مساء يومى 11 -12 مارس.

مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية فى تمام الساعة 5 مساء يومى الأحد والاثنين 19 -20 مارس.

مصادر المعلومات الرقمية فى البحث العلمى فى تمام الساعة 10 صباح يومى الثلاثاء والأربعاء 28-29 مارس.

وتعقد بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الاستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي دورة أساسيات الحياة الصحية في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والإثنين 12 - 13 مارس.

وكان أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإعلام الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التى تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم مجالات مختلفة تساهم فى تنمية القدرات الذاتية، وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع فى الحصول على التعليم بجودة عالية والمساهمة فى إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة فى مجالات متعددة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.