شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنشئ قاعدة بيانات للأنواع النباتية البرية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة البيئة، انه تمتع مصر أيضا بموقع يحدها فيه من الشمال والشرق بحران شبه مغلقان، هما البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ ويميز الأخير ثراؤه بأنواع الكائنات الحية التى تعيش فيه، واحتضانه لأنظمة شعاب مرجانية، معدودة بين أغنى الأنظمة البيئية بالعالم، فضلاً عن أشجار الشورى المنجروف، التى تؤدى دوراً بالغ الأهمية فى الحفاظ على صحة وحيوية البحر؛ فلا جدال أن الشعاب المرجانية والمنجروف هما أثنتان من آليات التنوع الأحيائى فى العالم، بالإضافة إلى أن حيوانات ونباتات البحر الأحمر يعدان، إلى حد كبير، نسخة محورة من حيوانات ونباتات المحيطين الهندى والهادى، وإن كانا يشتملان على عدد قليل نسبيا من الأنواع المستوطنة.
وأكدت وزارة البيئة، إن الأنظمة البيئية والموائل من جانب والكائنات الحية من جانب أخر تستحق الصون والحماية، وإن أعمال الحماية لكل من الجانبين، فى مصر بصفة خاصة، تتخذ صفة الضرورة القصوى، وذلك لأن الأنواع ليست وفيرة، بينما تكثر النطاقات البيئية والموائل الطبيعية.