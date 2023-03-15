شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأزهر للفتوى يفوز بالمركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمركز الأول للإبداع والتطوير بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022م، كأفضل فريق عمل حكومي على مستوى الجمهورية.

وكان قد أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خُطةَ عمل متكاملةً استعدادًا لشهر رمضان المبارك تشمل العديد من البرامج والحملات والمبادرات للتواصل مع الجمهور ونشر الوعي بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في شهر رمضان الفضيل.

وتتضمن باقة متنوعة من الرسائل الرمضانية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والمشاركات الإعلامية والميدانية، وتشتمل على ما يلي:

أولًا: استقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وعبر رسائل فيس بوك الخاصة: https://www.facebook.com/fatwacenter

ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوي: http://www.azhar.eg/fatwacenter

إضافة إلى الرد على الأسئلة الهاتفية الواردة على الخط الساخن لبيت الزكاة والصدقات المصري.

ثانيًا: عرضُ أكثر من (700) فيديو قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة.

ثالثا: عرض أكثر من (60) حلقة تلفزيونية بالتعاون مع القنوات التلفزيونية، إضافة إلى أكثر من (60) حلقة إذاعية فى الإذاعة المصرية.

رابعًا: نشر أكثر من (30) مقالة وحوار صحفى بالجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة.

خامسًا: يعقد المركز بثًّا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات المطروحة طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال صفحة المركز الرسمية، ومن خلال صفحات عدد المواقع الإخبارية.

سادسًا: يستمر المركز في استقبال و حلّ النزاعات الأسرية والمجتمعية بوحدة لم الشمل، وذلك من خلال التسجيل على بوابة الأزهر أو عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

• إضافة لاستقبال الحالات الخاصة بوحدة بيان المختصة بمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.

• كما يستمر المركز في تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك.

• يقوم المركز باستقبال حالات الدعم النفسي (هاتفيا- ميدنيا) عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

سابعًا: عرض باقة متنوعة من النسائم الدعوية والإرشادات الفقهية والتوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ضمن البرامج والمشاريع الآتية:

(فضائل صيام رمضان، إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن، فقهيات رمضان، قرآن المغرب، يفطر ولا يفطر، أيامًا معدودات، صلوا عليه، شعار اليوم، شهر القرآن، آداب سماع القرآن، حكاية كتاب، سنة أولى صيام، فضائل الصيام، أحكام المرأة في رمضان، خير من ألف شهر، ودخلت العشر، علمنا الصيام، حكاية سورة، قدوة، أحكام زكاة الفطر، رسائل، إمساكية رمضان، فضل صدقة التطوع، مدرسة الاعتكاف، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، أبيات شعرية) إضافة إلى ترجمة العديد من الفتاوى والإرشادات، التي تسهم بدورها في التواصل الفعال مع المسلمين في شتى أنحاء العالم.

ثامنًا: يقدم قسم فتاوى النساء عددًا من الفتاوى، التي تهم المرأة في رمضان وتساعد على معرفتها بشؤون دينها لا سيما فقه الصيام.

تاسعًا: أعدّ بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني عددًا من الفتاوى المحقّقة والمؤصّلة علميًّا والتي تخص فقه الصيام، وما يشغل أذهان الصائمين في أمور العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية والأسرة أو الفكر والأديان.

عاشرًا: يتابع المركز المحتوى الإعلامي الديني، ويُعد تقارير متخصصة عن جميع المحتويات الإعلامية الخاصة بالشأن الديني الرمضاني على كافة الأصعدة الإعلامية داخليًّا وخارجيًّا.