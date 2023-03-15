شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم ندوة ثقافية لموظفي الوزارة عن الصحة الإنجابية والعائد منها والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، أن تنظيم الوزارة لهذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وفي ضوء التعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم وحماية وتمكين المرأة في كافة المجالات، كما توجهت بالشكر للدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، على التنسيق والتعاون لتنظيم هذه الندوة.
وأضافت أنه تزامناً مع انعقاد هذه الندوات تم تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم كافة الخدمات الصحية للمرآة العاملة بالوزارة وتقديم الخدمات الطبية والإستشارية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات العاملات بالوزارة.