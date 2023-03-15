شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار شيخ الأزهر ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويتم اختيار قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر بناء على إنجازاتهن المتميزة وإمكاناتهن القيادية، وإسهاماتهن الكبيرة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في مصر خلال عام 2022م.
وقد جاء اختيار الدكتورة نهلة الصعيدي ضمن القائمة تقديرًا لجهودها، ولكونها أنموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر، وكذلك نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة.
يذكر أن منتدى أفضل 50 امرأة مؤثرة هو أول منبر في مصر يعالج القضايا ذات الأهمية للمهنيات؛ لتعزيز إسهاماتهن في عملية صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي، ويجمع المنتدى، الذي تترأسه الأستاذة دينا عبدالفتاح، القيادات النسائية من مختلف الخلفيات التعليمية والمهنية.
يُذكر أن الدكتورة نهلة الصعيدي هي أول امرأة تشغل منصب مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقد حازت جائزة التميز الحكومي عام 2021م، وكرمتها سفارة السويد بالقاهرة ضمن 22 شخصية نسائية مؤثرة خلال عام 2022 في الاستفتاء الصادر عن مجلة «احكي»، بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وحصلت على العديد من الأوشحة والدروع وشهادات التقدير في العديد من الأنشطة الثقافية والأبحاث العلمية والمؤتمرات الدولية.