شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تعمل على تهدئة الصراعات وتجنب الآثار المدمرة لنشوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بيوم الدبلوماسية المصرية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية السابقين، وبعض مساعدي الوزير وشباب الدبلوماسيين، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي في وسط العاصمة.

افتتح وزير الخارجية سامح شكري الاحتفالية بكلمة له تطرق خلالها إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية للدفاع عن المصالح المصرية والأمن القومي المصري، مشيرا لدور البعثات الدبلوماسية في الخارج في الذود والدفاع عن المصالح المصرية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تعمل على تهدئة الصراعات وإيجاد الوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنب الآثار المدمرة لنشوبها، والعمل على حماية المصالح المصرية، وتحصين مصر من أي تداعيات مرتبطة بهذه الصراعات.

وأشار وزير الخارجية في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن مصر ترتبط بشراكات عديدة تتميز بالتوازن في علاقتها الدولية، ما يؤهلها لأن تكون دائما صوتا للحكمة وصياغة رؤى في كيفية التعامل مع القضايا، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعاطى مع كافة التحديات التي تواجهها، ويكون لها تأثيرات في إطار الدور الذي تلعبه البعثات المصرية، خاصة في إطار المتعدد لتوثيق المواقف وتوحيد الرؤى لحل الأزمات والعمل على إيجاد وسائل سلمية ودبلوماسية تخفف من حدة التوتر.

وأكد الوزير شكري على أن أعضاء السلك الدبلوماسي المصري نساءً ورجالاً، يشعرون بالاعتزاز والفخر وهم يضطلعون بدورهم الوطني، واصفا إياهم بجنود الوطن المرابطون خارج الحدود وعيون مصر الساهرة في كل أنحاء العالم، لافتا إلى أنهم يعملون على مدار الساعة لحماية مقدراتها والدفاع عن مصالحها، يتابعون بعين فاحصة كل القضايا والموضوعات التي تمس أمن مصر القومي، ويتحركون لعرض المواقف المصرية وشرح أبعادها، ويبذلون كل جهد من أجل رعاية أبناء مصر المغتربين.

شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الدبلوماسيين من الذين رحلوا خلال مسيرة عملهم خلال العامين الماضيين. كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الدبلوماسيين الذين أحيلوا للتقاعد خلال العام الماضي، فيما قرر وزير الخارجية تكريم تسعة دبلوماسيين حاليين فى مصر وفى بعثات بالخارج تشجيعا لهم لتقديم المزيد من العمل المثمر.

وبث مكتب إعلام وزارة الخارجية فيلمًا تسجيليًا عن عمل بعثات مصر بالخارج والدور الذي تطلع به على كافة المستويات، وذلك احتفالا بذكرى يوم الدبلوماسية المصرية.