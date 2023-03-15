شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "موديز" تخفض نظرتها للنظام المصرفي الأمريكي إلى سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي إلى نظرة "سلبية" من مستقرة مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور.

وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط ثلاثة بنوك، مما دفع المنظمين للتدخل يوم الأحد، بخطة لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التأمين الفدرالية قد أعلنوا في وقت متأخر من يوم الأحد عدد من الإجراءات لدعم مودعي signature bank وsilicon valley bank.

وقالت الوكالة في التقرير الصادر إنها عدلت توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي ليعكس التدهور السريع في بيئة التشغيل في أعقاب ما حدث من تزاحم على مصرفي Silicon Valley Bank، وSilvergate Bank.

وأشارت وكالات التصنيف الائتماني في تخفيضاتها للقطاع بالكامل إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لدعم القطاع، لكنها أشارت كذلك إلى أن البنوك الأخرى التي لديها خسائر غير محققة أو مودعين غير مؤمن عليهم لا يزالون في خطر.