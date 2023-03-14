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حى النزهة يفوز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الأحياء"

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القاهرة - سامية سيد -  

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى فى نسخته الثالثة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين .

 

كما حصل مكتب صحة الأندلس على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب الصحة، وحصل مكتب تأهيل حلوان على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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