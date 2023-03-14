شكرا لقرائتكم خبر عن حى النزهة يفوز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الأحياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى فى نسخته الثالثة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين .

كما حصل مكتب صحة الأندلس على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب الصحة، وحصل مكتب تأهيل حلوان على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.