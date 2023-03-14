شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وإنارة شوارع بأحياء جنوب القاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للإسراع فى نهو مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 -2023 طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، والمضى قدما لتنفيذ مشروعات الخطة.

وتابعت عبد المنعم، جهود حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي بالتنسيق مع إدارات الطرق والإنارة والمتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال تركيب أعمدة إنارة وكابلات بشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الجسر البراني ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 -2023 النهوض بمستوى الخدمات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة، والأعمال الدورية لصيانة الأعمدة المتهالكة، كما تم تركيب «الإنترلوك» بالأرصفة بشارع المقياس ضمن الخطة الاستثمارية في إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية تحقيق رضاء المواطنين بالاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الطرق لسابق عهدها بالحى.

وحرصا على تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الإنارة والطرق الاستفادة القصوي منها لتعود بالفائدة على تحسين مستوى الخدمات قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار باستكمال رفع كفاءة الإنارة بشارع ورش العمرة، وشملت إحلال وتجديد ودهان الأعمدة، وحين الانتهاء من الأعمال سيتم تركيب كشافات الإنارة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 / 2023 بحلوان.

وتنفيذا للتوجيهات قامت رئاسة حي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو باستكمال العمل بالخطة الاستثمارية حيث جارى استكمال تركيب الانترلوك بشارع محمود ابو الخير ومحمود مرسى بمتابعة الاعمال بالتنسيق مع ادارة الطرق و المتابعة الميدانية والفنيين، كما تم استكمال صيانة الانارة ورفع كفاءتها امام مسجد الشهيد نبيل واستكمال انارة شارع معهد امناء الشرطة باتجاه كورنيش النيل.

وتسهيلا على المواطنين لتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري من خلال التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال وفي إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 قام اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة بير أم سلطان وجاري المتابعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وجارى استكمال أعمال تجهيزات شارع الفيوم وتركيب بلاط الأرصفة، تمهيدا لأعمال التطوير ورصف الشارع طبقا للخطة الاستثماريه للعام المالي الحالي 2022 -2023 بنطاق حي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد.

تأتي الأعمال والتي تجرى على قدم وساق في إطار خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والتي تولى اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، في ضوء الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لتحقيق الأمان، والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.