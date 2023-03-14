شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ينفذ ندوات للتوعية المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتطرقت أوجه التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية تفاعليه مع الاطفال بقصر ثقافة روض الفرج ، تم خلالها تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ الفريق أنشطة توعوية متنوعة بمدرستي الشهيد باسم الإعدادية ومدرسة موسي ابن النصير الإبتدائية، وشملت الأنشطة حث الطلاب على أهمية كل نقطة مياه من خلال الأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها كمسرح العرائس وورش الرسم والتلوين.