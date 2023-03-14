شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل أمين "القومى للطفولة والأمومة" لبحث سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، أكَّد المفتي أن دار الإفتاء المصرية بذلت جهودًا كبيرة وواضحة لحماية الأسرة عمومًا والأطفال على وجه الخصوص، سواء من خلال الفتاوى التي تصدرها الدار مثل الفتاوى المتعلقة بزواج القاصرات وعمالة الأطفال وغيرها، أو البرامج التدريبية التي تطلقها الدار مثل برامج تأهيل المقبلين على الزواج وتدريب المأذونين، فضلًا عن جهود وحدة الإرشاد الزواجي بالدار.
وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك الدليل الإرشادي للأسرة بالتعاون مع وزارة العدل، ويتضمَّن مجالات عدة، وشارك فيه علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون وخبراء تربويون، ويتضمَّن أحد فصوله التربية الإيجابية للأطفال، هذا فضلًا عن الجانب الشرعي، ويوزَّع على المأذونين لإهدائه إلى الزوجين عند عقد القَران.
من جانبها، أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في حفظ كيان الأسرة المصرية والأطفال.
وأبدت تطلعها إلى التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من تجربتها في هذا المجال من خلال العمل المشترك وعقد ورش العمل من أجل بناء الوعي لدى الناس بقضايا الطفولة والأمومة وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة.