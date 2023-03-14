شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تعليم الكبار يسلم 24 متحررة من الأمية الشهادات والجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في مبادرة (تمكين) والمنتدى السنوى الثامن للمتحررات من الأمية، موضحا أن الأمية تتمركز في الإناث أكتر من الرجال

وقال إن الهيئة لها ثلاثة برامج أساسية، منها ما بعد محو الأمية، وأن جمعية المرأة والمجتمع تعمل بجدارة وتفرد وتتميز على هذا المحو، موضحا أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن منظومة الإصلاح أصبحت حقيقية وليست شكلية، وأن الإصلاح عبارة عن مجموعة من الإجرات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من الارتقاء بجوانب الإنسان المصري والعربي، كما أكد أن التحرر من الأمية هو جواز السفر الوحيد للتحرر من الفقر والمرض والبطالة وأنه يجب العمل على محو الأمية الوظيفية، وأن يكون مبنياً على الاحتياجات الفعلية للدارسين.

وتخلل المنتدى فقرة فنية رائعة تناولت أسباب الأمية بأنواعها الاجتماعية والاقتصادية والآثار المترتبة عليها، وما بعد محو الأمية ومواصلة التعليم، كما سلم الدكتور محمد ناصف الشهادات والجوائز على المتحررات من الأمية والذي بلغ عددهم 24 متحررة.