شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق مبادرة "عيشيها صح" للحفاظ على التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنتهاء المرحلة الثانية من مبادرة "عيشيها صح" التى أطلقتها الادارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات فى ضوء ادراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الابداعية فى مجالى الفنون الشعبية والحرف التراثية.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التمكين الاقتصادى للمرأة.

يذكر أن مبادرة "عيشيها صح" هى أولى مبادرات محافظة القاهرة لتمكين المرأة اقتصاديًا في المناطق بديل العشوائيات، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة التأهيل المجتمعى لسيدات الأسمرات وجعلهن قادرات على التغلب على أى مشكلات ، أما المرحلة الثانية من المبادرة فتضمنت العمل على رفع الوعى التراثى والثقافى لدى السيدات ، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة والتي تستهدف التمكين الاقتصادي لسيدات الاسمرات وفقا لرؤية مصر 2030 واستدامة الحرف التراثية و ذلك بنقلها لجميع فئات المجتمع .