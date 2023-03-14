شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم اليوم العلمي الأول لمركز البحوث البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان " اليوم العلمي الأول لمركز البحوث البينية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث والدراسات البينية.

عقدت فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان " البحوث البينية بجامعة حلوان الواقع والمستقبل" بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والمهتمين.

تضمن اليوم العلمي محاضرة للدكتور محمد لبيب سالم (كلية العلوم، جامعة طنطا)، وعرض لمجموعة من البحوث البينية المشاركة عن نمو النباتات تحت تأثير الموسيقى، معالجة الصور الصناعية والطبية، عمل المرأة بعد جائحة كوفيد 19.