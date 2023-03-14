شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بأوسيم ومنشأة القناطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركزي منشأة القناطر وأوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

وشملت جولة النائب، تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر وخطوط المياه بطريق المناشي الخطاطبة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة والرصف بطريق طراد النيل بمركز أوسيم، موجها بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.



أعمال التطوير بطرق الجيزة



تطوير الطرق بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر



تطوير الطرق في الجيزة



رصف وتطوير الطرق بمركز أوسيم



مشروعات التطوير بمراكز الجيزة