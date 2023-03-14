شكرا لقرائتكم خبر عن فصل إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين وحركة تنقلات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فصل إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين وهما 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن التيسير على المواطنين.

وأشارت المديرية، أنه تم اعتماد حركة محدودة لمدير ووكيل إدارة تعليمية كما يلى:-

- يكلف محمد حسن حسين على - وكيل إدارة أكتوبر التعليمية مديراً لإدارة حدائق اكتوبر التعليمية.

- يكلف أسامة عبد الغفار محمد على الشريف "معلم خبير" وكيلاً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

- يكلف أحمد شفيق مصطفى مدير التعليم الخاص بإدارة أكتوبر التعليمية وكيلاً لإدارة أكتوبر التعليمية.

- يكلف خالد حسن عباس حسين "معلم خبير" وكيلاً لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

وتقدم أشرف سلومة وكيل الوزارة، سمية الخطيب وكيل المديرية بخالص التهنئة للسادة المكلفين بالإدارات التعليمية متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدأت برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.